سيول : عرض عسكرى ضخم فى كوريا الشمالية

ووفقًا لوكالة أنباء "يونهاب"، قالت بيان لهيئة الأركان العامة فى العاصمة سيول: "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكرى - يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص - فى ميدان كيم إيل سونغ فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت".
وأشار البيان إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب الحدث عن كثب، إذ يجرى هذا العرض يجرى فى ظل أوضاع محلية مثقلة للغاية، خاصة فى ظل تفشى وباء كورونا.
وكانت كوريا الشمالية التى لم تعلم عن أى إصابة على أراضيها، أغلقت حدودها فى يناير الماضى للحد من انتشار الفيروس. وخلافا للعروض السابقة، لم تتم دعوة أى وسيلة إعلامية أجنبية، وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودًا.
ويفرض المجتمع الدولى سلسلة من العقوبات الصارمة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووى والصواريخ البالستية.
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