لافروف: أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف لإطلاق النار في كاراباخ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في كاراباخ بدءا من ظهيرة اليوم السبت، وذلك بعد مفاوضات استمرت حوالي 10 ساعات في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف فجر اليوم السبت - حسبما أفادت وسائل إعلام روسية - "تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 ظهر العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، بهدف تبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
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