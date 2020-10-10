إثيوبيا توافق على طلب نتنياهو جلب 2000 يهودي إلى إسرائيل

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وافق على طلب إسرائيل نقل 2000 يهودي إثيوبي إلى إسرائيل.
وقال المكتب في بيان، إن "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحث معه بعض القضايا الإقليمية".
وأضاف "أطلع رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الوزراء أحمد على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء الفلاشمورا المتواجدين في أديس أبابا وغوندار التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل".
وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال رئيس الوزراء الأثيوبي إنه لا يعارض ذلك وإن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين.
وأشار إلى أن "رئيسي الوزراء بحثا امكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى أثيوبيا".
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