إسقاط طائرة مسيرة حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار"درون" مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.

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