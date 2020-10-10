النقد الدولى : مطلوب 1.2 تريليون دولار لمكافحة كورونا فى إفريقيا

ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت جورجييفا فى لقاء افتراضى خاص بـ"التعبئة من أجل إفريقيا"، إن المنطقة تواجه حاليًا فجوة فى التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائى والمؤسسات الدولية تغطى أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة، بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.
وكان الصندوق قدر النقص فى التمويل بـ44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها. وأوضحت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة إفريقيا على التعامل مع الأزمة.
ونوهت مسؤولة الصندوق الدولى إلى أنه لا يمكن أن يتوقف الوباء إذا لم تتم السيطرة عليه فى مناطق مثل إفريقيا، فى ظل إصابة وجود أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة تم تسجيلها فى القارة السمراء.
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