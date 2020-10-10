أمريكا تقترب من 214 ألف وفاة بسبب كورونا

ووفقًا لأحدث إحصائيات مستقلة قدمتها جامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 60 ألفاً و279 حالة إصابة جديدة و938 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

وبحسب الوكالة، لم تعد نيويورك الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات بالوباء فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 33 ألفاً و290 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.

وتأتى كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجرسى وفلوريدا ولاية نيويورك من حيث عدد الوفيات، أما الإصابات تتصدرها كاليفورنيا بـ847 ألفاً و365 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا، ونيويورك رابعة.

يذكر أن حصيلة الوفيات الحالية تجاوزت التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى كان يتوقع فى أحسن الأحوال ما بين 100 ألف و240 ألف وفاة.