ووفقًا لأحدث إحصائيات مستقلة قدمتها جامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 60 ألفاً و279 حالة إصابة جديدة و938 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".
وبحسب الوكالة، لم تعد نيويورك الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات بالوباء فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 33 ألفاً و290 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.
وتأتى كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجرسى وفلوريدا ولاية نيويورك من حيث عدد الوفيات، أما الإصابات تتصدرها كاليفورنيا بـ847 ألفاً و365 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا، ونيويورك رابعة.
يذكر أن حصيلة الوفيات الحالية تجاوزت التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى كان يتوقع فى أحسن الأحوال ما بين 100 ألف و240 ألف وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تقترب من 214 ألف وفاة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.