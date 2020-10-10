وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ حيز التنفيذ، حسبما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقبل ساعات من وقف إطلاق النار بوساطة روسية، اتهمت أذربيجان قوات أرمينيا بقصف مناطق سكنية قبل سريان الاتفاق.

بينما وجهت أرمينيا لأذربيجان، اتهام عدم الإلتزام وخرق بدء سريان وقف إطلاق النار، وقيامها بشن غارة بواسطة طائرات مسيرة جنوبي البلاد قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار مسؤول أرميني إلى أن صواريخ أذربيجان قصفت الإقليم الحدودي قبل ساعات فقط من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

كان وزير الدفاع التري خلوصي أكار زعم أن العمليات العسكرية في أذربيجان لن تتوقف قبل انتهاء ما سماه "الاحتلال الأرميني" لإقليم ناجورنو قره باغ.

بدوره، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يمنح لأرمينيا "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى المفاوضات وسحب قواتها من إقليم ناجورنو قره باغ.

وأكد علييف تزامنا مع انطلاق محادثات بين أذربيجان وأرمينيا في موسكو، أنه يجب على يريفان قبول المبادئ الأساسية لتسوية نزاع قراه باغ ومغادرة الأراضي المحتلة.