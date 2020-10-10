طلب عاجل من رئيس أرمينيا لـ حلف الناتو

طالب الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بممارسة ضغوط موسعة على تركيا؛ لوقف دعمها العسكري لأذربيجان، التي تخوض معها حربًا مشتعلة منذ أكثر من أسبوعين، وفق ماذكرت وسائل إعلام دولية.

وقالت الحكومة الأرمينية إن أذربيجان تحاول تغيير الوضع العسكري على الأرض قبل وقف النار، الذي تم خرق أول محاولة لبدء سريانه منذ ساعات قليلة.

وقبل ذلك، أشار الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، إلى أن الصراع بين أرمينيا وأذربيجيان ليس سهلًا أو بسيطًا بل هو مستمر منذ سنوات طويلة قرابة الـ70 عامًا.

وقال إن تركيا تسعى لاستمرار الحرب في إقليم ناجورونو كاراباخ للبقاء في أذربيجان من أجل الطاقة والغاز، بالإضافة إلى محاولة التطهير العرقي للأرمن في الإقليم.

شدد على أن تركيا أصبحت طرفا رئيسيًا في الصراع وتقصف المدنيين، معتبرا أن دعمها الواضح والصريح لأذربيجان أجج الصراع الدائر في الإقليم.

ولفت إلى أن تركيا قامت بنقل مرتزقة لدعم أذربيجان، ولذا فهي المشكلة الأكبر في الصراع الآن وعلى المجتمع الدولي الضغط عليها لوقف ممارستها في الإقليم، خاصة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يلعبون دورا مهما لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

ومنذ اشتعال القتال منذ أكثر من أسبوعين، أعلنت تركيا أن الطرف الذي بدأ القتال هي أرمينيا، وهي من تريد مواصلة احتلال أراضي في أذربيجان، بالمخالفة للقوانين الدولية.