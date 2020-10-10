نائبة رئيس بلدية القدس تزور الإمارات لإقامة علاقات تجارية

اعتبرت نائبة رئيس بلدية القدس "فلور حسن ناحوم" في تصريحات خاصة لقناة i24NEWS الإسرائيلية، اتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل فرصة اقتصادية للفلسطينيين في القدس الشرقية وذلك بعد وصولها دبي لافتتاح أعمال منتدى المرأة الخليجية الإسرائيلية الذي عملت على تأسيسه وهو أحد أقسام مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.

وتشغل "فلور حسن ناحوم" منصب نائبة رئيس بلدية القدس حيث تتولى مسؤولية الشؤون الخارجية والسياحة والتنمية الاقتصادية فيها، وولدت فلور حسن ناحوم في جبل طارق، ومعتمدة كمحامية بعد دراستها القانون في كينجز كوليدج لندن، وهاجرت إلى إسرائيل في 2016 ووصفت "حسن ناحوم" خلال الاجتماع الافتتاحي لمنتدى المرأة الخليجية الإسرائيلية نهجها بأنه "بناء السلام من الألف إلى الياء".

وأشارت إلى أن "هناك الكثير مما يجب عمله مع السكان الناطقين بالعربية في القدس كجسر طبيعي للغاية" في افتتاح الاجتماع الأول لمنتدى المرأة الخليجية الإسرائيلية في دبي، وهي مجموعة من الإماراتيات والإسرائيليات يعملن ضمن مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وتعود ادارته الى حسن ناحوم وجوستين زويرلينج.

وستمكث نائبة رئيس البلدية في دبي حتى منتصف الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وستحتفل اليوم السبت مع الجالية اليهودية في دبي.