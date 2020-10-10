بعد انخفاض معدل إصابات كورونا.. إسرائيل تتجه لرفع الإغلاق وتخفيف القيود

توقعت القناة الإسرائيلية 12، أن يؤدي الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة إلى تخفيف التقييدات والتعليمات المفروضة، إلى حدٍّ كبير، ولكن ليس بشكل فوريّ.

وبحسب القناة الإسرائيلية 12، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة، يرون أنه يجب البدء بتخفيف التقييدات بدءًا من يوم غدٍ الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1,794 إصابة بفيروس كورونا خلال اجراء 24,727 فحص في الـ24 ساعة الماضية.

وبموجب المعطيات بلغ مجمل الإصابات 287,858 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، كما يوجد 60,722 إصابة نشطة.

وإذا كان حينها عدد الإصابات اليومي بالفيروس، 2000 حالة على الأكثر، ومعدل الإصابة 0.8%، فمن المتوقع أن تُفتَح جميع رياض الأطفال، بالإضافة إلى فتح القطاع الخاص، والمطاعم، وسيتم رفع القيود المفروضة على اللقاءات بين أفراد الأسرة.

ويعتزم المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، مناقشة ما إذا سيُعاد العمل وفق برنامج "إشارة المرور" (رمزور) بلونين فقط.

والأسبوع الماضي، سجّلت إصابة 30 ألفًا بكورونا، بتراجع 26% عن الأسبوع الذي سبقه.