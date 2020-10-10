بعد إغلاق ملف فساد آخر لـ نتنياهو.. انتقادات حادة للنائب العام الإسرائيلي

ذكر موقع "i24news" الإسرائيلي أن مصادر في جهاز فرض القانون بتل أبيب وجهت انتقادات شديدة إلى النائب العام الإسرئيلي أفيحاي مندلبليت بعد قراره إغلاق ملف التحقيق في قضية الأسهم التي تلقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ابن عمه ناتان ميليكوفسكي بمبلغ 12 مليون شيكل، علما بأن ميليكوفسكي هو مالك شركة تعاقدت مع شركة تيسنكروب المنتجة للغواصات.

واعتبرت المصادر أن مندلبليت يتصرف وكأنه سئم من الحرب على الفساد ويكتفي بالملفات الثلاثة التي يتهم بها نتنياهو حاليا.

ونقلت القناة 11 العبرية عن المصادر، قولها إن طي ملف الأسهم قد يؤدي إلى إضفاء صبغة الشرعية على أعمال فساد في العلاقات بين الأثرياء وأوساط حكومية.

وأضافت المصادر أن مندلبليت لا يمنح الدعم الكافي للمدعية ليئات بن آري التي تمثل النيابة في محاكمة نتنياهو، والتي تتعرض للقذف والتشهير بل وللتنكيل من قبل اتباع نتنياهو.