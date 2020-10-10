صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة

يترقب عشاق أبل الكشف عن أحدث هواتفها الذي يحمل اسم "آيفون 12"، ووعدت تسريبات كثيرة عن بمزايا غير مسبوقة، من شبكة الجيل الخامس إلى معالج جديد وسريع.
لكن هذا الهاتف الجديد، الذي يصفه البعض بـ"الجبار"، لن يصلح مشكلة عانت منها النسخ السابقة من هواتف آيفون، وهي الصندوق الموصل الطاقة.
وقال موقع" tomsguide" التقني إن مشكلة صندوق موصل الطاقة هي من بين أسوأ الأشياء في هواتف آيفون.
وكانت تسريبات ذكرت في وقت سابق أن شركات أبل قد تكشف "آيفون 12"، على أن يكون خاليا من الصندوق التقليدي.
وتعتقد الشركة الأميركية العملاقة من جانبها أن هذه الخطوة ستقلل من حجم النفايات الإلكترونية، وكانت بالفعل قد بدأت مسيرة التخلي عن الشواحن التقليدية في ساعة أبل رقم 6، الشهر الماضي، لكن كثيرا من عشاقها قد لا يوافقونها الرأي.
وسيكون البديل عن الصندوق مجرد كابل يشحن الهاتف بشكل سريع، لكن لن يحل مشكلة الشحن الرئيسية.
وكانت هواتف آيفون السابقة تعاني من مشكلة توقف الموصلات عن شحنها بالطاقة حتى ولو كانت موضوعة بشكل صحيح.
ومن بين هذه الهواتف: آيفون 11 برو ماكس وآيفون إكس أس ماكس.
ويقول الموقع الإلكتروني إنه إذا ما صحت التسريبات، فعل المستخدم الانتباه جيدا للشاحن.
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