مقتل 7 فى انفجارين غرب أفغانستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 5 مدنيين وإصابة 9 آخرين فى انفجار قنبلة زرعها إرهابيون على جانب طريق فى منطقة "جيريشك" بإقليم هيرات غرب أفغانستان، وهو الحادث الثانى خلال أقل من 24 ساعة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، لقى شخصان حتفهما وأصيب 11 آخرون خلال الساعات الماضية، عندما اصطدمت حافلة ركاب بلغم زرعه إرهابيون على جانب طريق بمنطقة زاول بإقليم هيرات. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات، جيلانى فرحات، إن جميع المصابين مدنيون، لافتًا إلى أن حالتهم غير خطيرة، مضيفًا أنهم تلقوا الرعاية الصحية بمستشفى هيرات.

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