شرطة هونج كونج تعتقل 9 أشخاص ساعدوا متظاهرين فارين

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، كان من بين المعتقلين 4 رجال و5 نساء، تتراوح أعمارهم بين 27 و72 عامًا، ومنهم من يعمل مدرس موسيقى وطاه ومساعد سابق لعضو فى الهيئة التشريعية، حسبما أفاد المسؤول البارز فى شرطة هونج كونج، هو تشون ـ تونغ، خلال مؤتمر صحفى خارج مقر الشرطة بمدينة وان تشاى.
وبحسب الوكالة، كان البعض تم اعتقالهم سابقًا، خلال مظاهرات ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين العام الماضى، والذى كان سيسمح للمشتبه بهم الجنائيين فى هونج كونج بالمثول أمام المحاكم الصينية.
وتشتبه شرطة المقاطعة بأن المتهمين التسعة، ومعظهم أصدقاء للمتظاهرين الـ12 يقدمون مأوى ومساعدة مالية للمتظاهرين، حيث وفروا لهم قاربًا فروا على متنه، ونقلهم إلى الرصيف وأجروا الترتيبات لإقامتهم فى تايوان.
كما ضبطت الشرطة 500 ألف دولار نقداً بحوزة المتهمين، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وإيصالات بعشرات الآلاف من الدولارات خاصة بالقارب، متوقعة أنه من الممكن أن يتم اعتقال آخرين.
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