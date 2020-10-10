تركيا تحدد موقفها من وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

وقالت الخارجية التركية إن أذربيجان أعطت "فرصة أخيرة" من أجل انسحاب أرمينيا من أرضيها المحتلة.
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وزعمت أنقرة أن أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة.
وادعت الوزارة أن تركيا منذ البداية تدعم فقط الحلول التي توافق عليها أذربيجان.
وأوضحت أن وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى خطوة أولى مهمة لكنها ليست بديلا عن التسوية الدائمة.
وشددت الوزارة على دعمها أذربيجان في "ميدان القتال وطاولة التفاوض"، حسبما قالت في بيان.
جاء ذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ حيز التنفيذ، حسبما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وتبادلت كل من أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بعد دقائق معدودة من بدء سريانها.
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