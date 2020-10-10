الإمارات: وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا خطوة ضرورية لإحلال السلام

رحبت دولة الإمارات باتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر "نرحب باتفاق وقف اطلاق النار في ناغورنو قره باغ كخطوة ضرورية لاحلال السلام".

وأضاف "نقدر عميقا الجهود الروسية الخيرة للوصول الى هذا الاتفاق، وندعو أذربيجان وأرمينيا، البلدين الصديقين، إلى مسار سياسي تفاوضي يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما".

جاء ذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ حيز التنفيذ، حسبما أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتبادلت كل من أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة في منطقة قره باغ المتنازع عليها بعد دقائق معدودة من بدء سريانها.

من جانبها، علنت حكومة تركيا موقفها من اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك بعد دخول الهدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.

وقالت الخارجية التركية إن أذربيجان أعطت "فرصة أخيرة" من أجل انسحاب أرمينيا من أرضيها المحتلة.

وزعمت أنقرة أن أذربيجان أظهرت لأرمينيا والعالم أجمع أنها قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحرير أراضيها المحتلة.