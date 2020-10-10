زعيم كوريا الشمالية: فيروس كورونا "لم يصب أي مواطن بالبلاد"

عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، السبت، عن فخره بـ "عدم إصابة أي مواطن" في بلاده بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزد عن 37 مليونا آخرين في العالم.

وجاءت تصريحات زعيم كوريا الشمالية خلال خطاب بثه التلفزيون الكوري الشمالي أثناء عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ من دون اتخاذ أي إجراءات للتباعد الاجتماعي. وأكد كيم جونغ أون أنه "لا يمكن الوقاية من كوفيد-19 من دون الاشتراكية"، على حد تعبيره، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

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