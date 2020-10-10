الإثنين.. جونسون يحدد قيود جديدة لمواجهة كورونا فى بريطانيا

ووفقًا لوكالة أنباء "برس أسوسييشن"، فإن جونسون سيكشف فى خطابه أمام البرلمان، يوم الإثنين، عن تفاصيل نظام جديد من ثلاثة مستويات من القيود، والذى سيتم تطبيقه اعتمادًا على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع إغلاق الحانات والمطاعم فى شمال إنجلترا، حيث ستدفع الحكومة ثلثى أجور العمال بموجب خطة جديدة يتم الكشف عنها يوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، تخضع أجزاء من شمالى إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بالفعل لقيود محلية تختلف فى كل بلد.

وكانت بريطانيا سجلت 14 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، وهو ضعف ما تم تسجيله قبل أسبوع، ما يعد أحد أسوأ المعدلات فى شمالى إنجلترا والمناطق الوسطى.