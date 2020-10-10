فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في قره باغ وتدعو إلى احترامه

رحبت فرنسا بوقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، ودعت إلى تنفيذ شروطه لضمان إنهاء القتال بشكل دائم.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير موهل "يتعين الآن تنفيذه والالتزام الصارم به من أجل تهيئة ظروف وقف دائم للقتال بين البلدين".

وأضافت أن "المحادثات الجوهرية التي انخرط فيها الطرفان" برعاية مجموعة مينسك "يجب أن تستأنف دون شروط مسبقة".