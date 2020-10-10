بإجمالي 287858 حالة.. إسرائيل تسجل 3708 إصابات جديدة بـ كورونا و12 حالة وفاة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت تسجيل 3708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإسرائيلية، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1886 وفاة، والإصابات إلى 287858 إصابة منذ بداية تفشي الوباء في إسرائيل.

وتابعت أنه من بين إجمالي الإصابات 860 حالة خطرة، و241 حالة تستعين بأجهزة التنفس الصناعي.

وتوقعت القناة 12 العبرية، أن يؤدي الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة إلى تخفيف التقييدات والتعليمات المفروضة، إلى حدٍّ كبير، ولكن ليس بشكل فوريّ.

وبحسب القناة 12، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكبار المسئولين في وزارة الصحة، يرون أنه يجب البدء بتخفيف التقييدات بدءًا من يوم غدٍ الأحد.