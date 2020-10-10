صحيفة إسرائيلية تكشف أسرارا جديدة عن زيارة السادات لتل أبيب

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت أسرارا جديدة تكشف لأول مرة عن زيارة الرئيس الراحل أنوار السادات لـ إسرائيل وذلك بعد وفاة رئيس مخابرات تل ابيب العسكرية السابق "شلومو جازيت" الذي كان شريكًا في محادثات السلام مع مصر.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن الجنرال "شلومو جازيت"، كشف أشياء مثيرة عن زيارة السادات لـ إسرائيل نوفمبر 1977 والتي تعتبر تحرك ثوري من الرئيس الراحل.

وقال "شلومو جازيت"، خلال جلسة استماع بالأركان العامة الإسرائيلية عقدت في 22 نوفمبر 1977 ، بعد اجتماع الكنيست الذي تحدث فيه الرئيس السادات أن "تحرك السادات ثوري وهناك نقطتين رئيسيتين في خطابه ، أهمهم القضية الفلسطينية".

وعقب "شلومو جازيت"، على كلمة السادات داخل الكنيست قائلًا "أود أن أشير إلى شجاعة السادات عندما تحدث للرأي العام في العالم العربي من إسرائيل".

وتابع لقد كان السادات شجاعًا عندما قال نحن عازمون على الدخول في شروط سلام معكم لكن جازيت أعرب عن قلقه من أن "إسرائيل تريد المماطلة لأجيال".

وتوفي الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان "شلومو جازيت" يوم الخميس الماضي الموافق 8 أكتوبر عن عمر يناهز 94 عاما.

وشغل جازيت عددًا من المناصب القيادية في الجيش والمؤسسة العسكرية وكان رئيسا لمكتب موشيه ديان، وكان مديرا سابقا للوكالة اليهودية، وصديقا مقربا لإسحاق رابين، ومستشارا لبيريس ورئيسًا لجامعة بن جوريون.