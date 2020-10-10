أرمينيا تعلن تعرض أراضيها لهجوم صاروخي مع بدء سريان هدنة في قره باغ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية "أرتسرون أوفانيسيان"، اليوم السبت، تعرض مدينة "كابان" الواقعة في جنوب البلاد لهجوم صاروخي وذلك بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال المسئول الأرميني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه "بعد نحو خمس دقائق من بدء سريان الهدنة بوقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، أن ضواحي مدينة كابان في جنوب البلاد تعرضت لهجوم صاروخي مما أسفر عن سقوط عدد من قتلى والجرحى"، دون أن يشير إلى عدد الضحايا جراء هذا الهجوم.
وكانت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس (الجمعة) في المشاورات التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو.
وتم إعلان الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان هذه الهدنة.
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