زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن تقديره لجهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وعدم ظهور أي إصابات بالمرض حتى الآن.

وقدم الزعيم الكوري في كلمة خلال عرض عسكري ضخم أقيم فجر اليوم السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، الشكر لجيش بلاده على المساعدة في التعافي من آثار العواصف المدمرة.

وأثنى كيم جونج أون على جهود إدارته في منع تفشي فيروس كورونا داخل كوريا الشمالية، قائلا "شكرا لكونكم بصحة جيدة.. شكرا لعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس".

كما أعرب كيم عن أمله في أن تتجاوز جارته الجنوبية الأزمة الصحية لفيروس كورونا، ملمحا إلى اهتمام بلاده بالمفاوضات.

ولم يرتد الزعيم الكوري ولا أي من الحضور الكمامات الطبية خلال الاحتفال، وسط آلاف المشاركين، حسبما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

يأتي ذلك وسط تفشي فيروس كورونا في نحو 210 دول ومناطق بجميع أنحاء العالم، في ظل مخاوف من موجة ثانية تضرب دول عدة خلال فترة الشتاء، ورغم ذلك، لم تعلن بيونج يانج رسميا تسجيل إصابات بالمرض.