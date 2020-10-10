تحقيقات بشأن فيديو مسرب للرئيس عون من حديقة قصر بعبدا

دوت الخليج:- ذكرت صحيفة لبنانية، أن تحقيقا أمنيا فتح في قصر الرئاسة في بعبدا، على خلفية تسريب فيديو يظهر فيه الرئيس ميشال عون في أثناء تجوله في حديقة القصر.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن الفيديو يظهر فيه عون وهو يتمشى في حديقة خلفية للقصر الجمهوري في بعبدا، محاطا بأعضاء من فريقه.
وأوضحت الصحيفة أنه على إثر ظهور هذا الفيديو، جرى تداول معلومات عن فتح تحقيق يجري لمعرفة هوية مسرّب الفيديو، وذلك لاعتبارات أمنية.
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