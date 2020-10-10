أخبار اليمن : تصعيد عسكري بالحديدة وغارات عدوانية متواصلة

تصعيد عسكري بالحديدة وغارات عدوانية متواصلةواصلت قوى العدوان تصعيدها العسكري وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 24 غارة على 5 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 191 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة بمديرية التحيتا، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و 25 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجاح والفازة وحيس.

وارتكبت قوى العدوان 61 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 586 صاروخاً وقذيفة، وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب و 16 غارة على منطقتي الخنجر والمرازيق بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.