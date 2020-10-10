سلطات قرغيزستان تعتقل الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف

اعتقلت قوات الأمن في قرغيزستان، الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، وكان ذلك وسط أزمة سياسية تمر بها البلاد.
واحتجزت قوات الأمن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين بتهم تتعلق تنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك، بحسب "روسيا اليوم".
ويأتي القرار بعد يوم من إطلاق النار على سيارة رئيس قرغيزستان السابق خلال مشاركته في تجمع سياسي.
كان متظاهرون مناهضون للحكومة تمكنوا الأسبوع الماضي من الاستيلاء على مقر السلطة في العاصمة بشكيك وإطلاق سراح الرئيس السابق أتامبايي.
وأعلن رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، الجمعة، فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيشيك ونشر قوات الجيش لفرض الأمن بالمدينة.
وبحسب وكالة "سبوتنيك-قيرجيزستان" الروسية، فإن القرار جاء تزامنًا مع الوضع المتأزم وحالات العنف وتهديد حياة الأبرياء في المدينة بسبب الاحتجاجات التي تسببت في حالة من الفوضى.
ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ في البلاد بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم 21 أكتوبر الجاري.
وكان المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية أعلن أمس، الجمعة، أن الرئيس سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بإقالة رئيس الوزراء كوباتبيك بورونوف وغيره من أعضاء الحكومة.
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