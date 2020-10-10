العراق يعلن القبض على قيادي بتنظيم داعش

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، القبض على قيادي بتنظيم داعش خلال عملية إنزال جوي جنوب غربي كركوك.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له "بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تم القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي محافظة كركوك، فجر اليوم السبت".

وأوضح المسؤول العراق أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابي المذكور.

وفي وقت سابق، تمكن الأمن العراقي من اعتقال قياديين بتنظيم داعش في محافظة الأنبار في قضاء الفلوجة.

وذكرت السلطات أنه تم ضبط عبوات ناسفة وأجهزة تفجير خلال تفكيك الخلية المذكورة.

في سياق آخر، نفت القوات المسلحة العراقية وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام.