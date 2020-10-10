شاهد.. الحرائق تبتلع تل أبيب وإسرائيل تدرس طلب مساعدة دولية

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإسرائيلية اليوم السبت أن الحرائق لازالت تلتهم أنحاء إسرائيل وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إجراء مشاورات طارئة حول إمكانية طلب المساعدة الدولية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية الاستثنائية.
وقال نتنياهو بعد بحث الوضع في اجتماع مع مسؤولين في الأمن الداخلي والشرطة ومجلس الأمن القومي، "أطلعني رئيس سلطة الإطفاء على آخر التطورات وطلبت منه التأكد من أننا نستخدم كل مواردنا، وإذا لزم الأمر، سأدرس المساعدة الدولية".
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الوضع ما زال تحت السيطرة وإن الشرطة والجيش تشارك في مواجهة الموقف إلى جانب فرق الإطفاء.
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