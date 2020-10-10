نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأقساط شهرية مرنة 10 سنوات وبلا حاجة لكفيل من الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة وميسرة من مصرف الراجحي من أهم الخدمات التمويلية التي يوفرها المصرف ويمتلك مصرف الراجحي 60 عام من الخبرة في مجال التمويل والإدخار ويتميز المصرف بالعديد من المزايا التمويلية ومن أهمها أنه يمكن الحصول على التمويل الشخصي بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى للتمويل الشخصي ولا يحتاج القرض على موافقة الكفيل الغارم لذلك يوجد أقبال عالي من العملاء على القرض حيث يجعل المتقدم من المواطنين والمقيمين يحصلوا على التمويل الشخصي بكل سهولة ويسر لذلك يمكن التقديم على القرض من خلال رابط التمويل الشخصي من الموقع الرسمي لدى مصرف الراجحي
تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي
سوف نوضح لكم أهم مزايا التمويل الشخصي كما يلي
- تمويل شخصي ذات طابع أسلامي ومطابق مع أحكامه وتعاليمه
- الحد الأقصي لقبول التمويل 50 ألف دينار أردني
- القطاع العام يصل التمويل الشخصي إلى 30 ضعف الراتب الشهري
- القطاع الخاص يصل التمويل الشخصي إلى 25 ضعف الراتب الشهري
- بدون الحاجة لكفيل يصل العملاء على التمويل الشخصي
- يصنف أيضاً بأنه تأمين تكافلي على الحياة
- تمويل بأقساط ميسرة تصل إلى 96 شهراً للقطاع العام وأقساط ميسرة 84 شهراً للقطاع الخاص
- يمكن لكافة العملاء تجميع التزاماتهم في قسط واحد فقط
شروط واجبة للحصول على تمويل بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي
- للحصول على التمويل يلزم توفير فترة عمل 6 شهور على الأقل للقطاع الخاص
- القطاع العام يلزم توفير فترة عمل 3 شهور
- القطاع العسكري له شروط ومزايا محددة من مصرف الراجحي ومختلفة عن باقي القطاعات
- الحد الأدنى للحصول على القرض أن يكون العميل له دخل شهري 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للعاملين بالقطاع الخاص
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي
- يتطلب تحويل الراتب الشهري وأعتماده من مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية
- على العملاء توفير هوية الأحوال المدنية للموافقة على طلب التمويل
- يلزم إحضار كشف حساب من البنك لآخر ستة أشهر
- شرط أساسي للتمويل أن لا يكون للعملاء أي أقساط مستحقة
- إحضار العملاء المتقدمين قسائم لأخر ستة شهور
رابط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- للحصول على القرض الشخصي يجب الدخول على الموقع الرسمي من مصرف الراجحي لدولة الأردن
- يشترط أختيار التمويل الشخصي المناسب لك لذلك يجب الأطلاع على كافة المزايا التمويلية للقرض قبل الضغط ثم التقديم عبر الإنترنت
- ليكتمل التقديم على التمويل قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وأرسالها لهم
- يتم الموافقة على العميل المتقدم للتمويل بعد توافق كافة الشروط الواجبة لدى مصرف الراجحي في جميع مناطق وفروع المملكة الهاشمية الأردنية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بأقساط شهرية مرنة 10 سنوات وبلا حاجة لكفيل من الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.