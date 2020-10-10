نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأقساط شهرية مرنة 10 سنوات وبلا حاجة لكفيل من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة وميسرة من مصرف الراجحي من أهم الخدمات التمويلية التي يوفرها المصرف ويمتلك مصرف الراجحي 60 عام من الخبرة في مجال التمويل والإدخار ويتميز المصرف بالعديد من المزايا التمويلية ومن أهمها أنه يمكن الحصول على التمويل الشخصي بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى للتمويل الشخصي ولا يحتاج القرض على موافقة الكفيل الغارم لذلك يوجد أقبال عالي من العملاء على القرض حيث يجعل المتقدم من المواطنين والمقيمين يحصلوا على التمويل الشخصي بكل سهولة ويسر لذلك يمكن التقديم على القرض من خلال رابط التمويل الشخصي من الموقع الرسمي لدى مصرف الراجحي تمويل شخصي بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي سوف نوضح لكم أهم مزايا التمويل الشخصي كما يلي تمويل شخصي ذات طابع أسلامي ومطابق مع أحكامه وتعاليمه

الحد الأقصي لقبول التمويل 50 ألف دينار أردني

القطاع العام يصل التمويل الشخصي إلى 30 ضعف الراتب الشهري

القطاع الخاص يصل التمويل الشخصي إلى 25 ضعف الراتب الشهري

بدون الحاجة لكفيل يصل العملاء على التمويل الشخصي

يصنف أيضاً بأنه تأمين تكافلي على الحياة

تمويل بأقساط ميسرة تصل إلى 96 شهراً للقطاع العام وأقساط ميسرة 84 شهراً للقطاع الخاص

يمكن لكافة العملاء تجميع التزاماتهم في قسط واحد فقط شروط واجبة للحصول على تمويل بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي للحصول على التمويل يلزم توفير فترة عمل 6 شهور على الأقل للقطاع الخاص

القطاع العام يلزم توفير فترة عمل 3 شهور

القطاع العسكري له شروط ومزايا محددة من مصرف الراجحي ومختلفة عن باقي القطاعات

الحد الأدنى للحصول على القرض أن يكون العميل له دخل شهري 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للعاملين بالقطاع الخاص المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بأقساط شهرية مرنة من مصرف الراجحي يتطلب تحويل الراتب الشهري وأعتماده من مصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

على العملاء توفير هوية الأحوال المدنية للموافقة على طلب التمويل

يلزم إحضار كشف حساب من البنك لآخر ستة أشهر

شرط أساسي للتمويل أن لا يكون للعملاء أي أقساط مستحقة

إحضار العملاء المتقدمين قسائم لأخر ستة شهور رابط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي للحصول على القرض الشخصي يجب الدخول على الموقع الرسمي من مصرف الراجحي لدولة الأردن

يشترط أختيار التمويل الشخصي المناسب لك لذلك يجب الأطلاع على كافة المزايا التمويلية للقرض قبل الضغط ثم التقديم عبر الإنترنت

ليكتمل التقديم على التمويل قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وأرسالها لهم

يتم الموافقة على العميل المتقدم للتمويل بعد توافق كافة الشروط الواجبة لدى مصرف الراجحي في جميع مناطق وفروع المملكة الهاشمية الأردنية

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