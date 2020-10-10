أملا في التوصل لاتفاق.. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مفاوضات سد النهضة

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن جوزيب بوريل نائب رئيس الاتحاد الأوروبي قوله إن التكتل مستعد لدعم المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع.

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وأضاف بوريل أن سد النهضة هو أحد الأصول الجيوستراتيجية للمنطقة بأكملها وبشكل أساسي لإثيوبيا، موضحا أنه يجب أيضا أخذ مصالح دول الجوار في الاعتبار.

وأكد المسؤول الأوروبي أن الأمور يجب أن تتم بطريقة يمكن أن يستفيد منها الجميع.

وتابع "سنتحدث عن ذلك .. نحن نتابع المفاوضات .. والآن بعد الانتهاء من ملء المرحلة الأولى لسد النهضة.. أعتقد أن الوقت قد حان للبحث عن حل بالاتفاق مع مصر والسودان".

وأردف أن المفاوضات حول سد النهضة ليست سهلة، قائلا: "نحن مستعدون لدعم هذه المحادثات من أجل تحقيق وضع يربح فيه الجميع".

وبحسب الوكالة، شارك الاتحاد الأوروبي في محادثات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية، بصفته أحد المراقبين الدوليين.

ودخلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا فصلا جديدا من الأزمة، بعدما أعلنت أديس ابابا الملء الأولي لخزان سد النهضة في يوليو الماضي.

وسبق أن قالت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويد، إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة. في خطوة من شأنها أن تثير توترا مع مصر والسودان.