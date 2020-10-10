تسجيل 1190 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 189 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في الاردن 1199 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

(1190) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (870) في محافظة العاصمة عمّان

- (115) في محافظة الزرقاء.

- (81) في محافظة إربد، (30) في الرمثا.

- (37) في محافظة البلقاء.

- (28) في محافظة الكرك.

- (25) في محافظة العقبة.

- (18) في محافظة معان. (6) في البترا.

- (7) في محافظة جرش.

- (4) في محافظة المفرق.

- (3) في محافظة مأدبا.

- (1) في محافظة عجلون.

- (1) في محافظة الطفيلة.

• (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من خارج المملكة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (20200) حالة.

- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (131) حالات.

- سُجّلت (189) حالة شفاء هذا اليوم، (42) في مستشفى الأمير حمزة، و(124) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(14) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

- تمّ إجراء (20507) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1351112) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).