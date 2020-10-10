البرازيل : إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين

كما أكدت البيانات ارتفاع إجمالى أعداد الوفيات فى البرازيل إلى 149 ألفاً و639 حالة جراء الإصابة بالفيروس، لافتة إلى تعافى 4.5 مليون مصاب.
وتأتى حصيلة اليوم بعد مرور نحو 32 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البرازيل.
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