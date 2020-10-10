غير مسبوق .. كوريا الشمالية تكشف صاروخا جديدا عابرا للقارات

كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستى عابر للقارات، قال محللون إنه غير مسبوق ولم يظهر من قبل، وذلك خلال عرض عسكرى فى بيونج يانج اليوم السبت، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وبدأ التلفزيون الكورى الشمالى السبت بثّ مشاهد من عرض عسكرى ضخم، بعد بضع ساعات من تنظيمه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال. وافتُتح البرنامج بصورة ملصق دعائى يظهر فيه ثلاثة أشخاص كوريين شماليين يحملون المنجل والمطرقة وريشة الرسم، رموز الحزب الحاكم مع شعار "الانتصار الأكبر لحزبنا الكبير". وأظهر مقطع مصور معدل عرضه التلفزيون الرسمى صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مركبة نقل لها ما لا يقل عن 22 عجلة. وأفاد أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأمريكيين" عبر تويتر أن هذا الطراز هو "أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق". وهذه أول مرة تعرض خلالها كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عرض عسكرى منذ عام 2018.

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