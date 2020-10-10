زعيم كوريا الشمالية يفتخر بعدم إصابة أى مواطن من بلاده بكورونا





ألقى زعيم كورويا الشمالية، كيم جونج أون، خطابا، اليوم السبت، عبر فيه عن فخره بـ "عدم إصابة أى مواطن" فى بلاده بفيروس كورونا ، الذى تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص وإصابة ما يزد عن 37 مليونا آخرين فى العالم.

كما أعلن الزعيم الكورى الشمالى أن بلاده التى تملك السلاح النووى ستواصل تعزيز جيشها، وقال: "سنواصل تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع". جاء ذلك خلال عرض عسكرى ضخم، بثه التليفزيون الكورى الشمالى، اليوم السبت، بعد بضع ساعات من تنظيمه بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

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