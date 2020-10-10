الاتحاد الأوروبي: اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق انتهاك قانوني

قدم اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

تحدث السفراء نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، حيث أكدوا على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.

وأصدر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول المذكورة بيانًا مشتركًا جاء فيه "في اجتماعاتنا اليوم في طرابلس، أكدنا مجددًا أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، ولتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة".

وأضاف البيان "ويجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن ان تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة".

وتابع البيان "شددنا على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات، ورحبنا بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا(UNSMIL) ، ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وأكمل البيان "وناقشنا أيضا إنجازات عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي وأشرنا إلى قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط. وهذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا".

وختم البيان بالقول "وأخيرًا، أكدنا التزامنا بدعم الشعب الليبي. البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة جائحة الكوفيد-19، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا تبلغ حاليًا 480 مليون يورو. إن حضورنا المشترك اليوم لهذا الحدث هو دليل على رغبتنا في تعزيز وجودنا ونشاطنا في ليبيا ومن أجل الليبيين".