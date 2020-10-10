أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 حالة وفاة و2344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي ليرتفع اجمالي الوفيات الى 9790 حالة وفاة والاصابات الى 400124 حالة إصابة في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الأن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن العاصمة بغداد نالت الحصة الكبرى من الإصابات بـ 857 حالة ثم محافظة دهوك ب 286 اصابة تليها محافظة السليمانية ب 266 اصابة ثم بأعداد متفرقة في 17 محافظة أخرى.
واضافت الوزارة ان العراق سجلت كذلك 55 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بينها تسع حالات في بغداد والبقية موزعة على 15 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 4233 مريضا ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقترب قليلا من نصف مليون..العراق تسجل 2344 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.