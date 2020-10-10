افضل كريم لتفتيح وتوحيد لون الجسم و البشرة وازاله التصبغات والبقع نهائيا يشغل بال الفتيات كثيراً عن أفضل أنواع الكريم التي يمكنهن استخدامها لتفتيح وتوحيد لون بشرتهم والتخلص من التصبغات والشوائب التي تعيق جمالها، ولكن من واجبنا تجاهكم أن نقدم لكم الأفضل دائماً، وقد اهتمينا كثيراً بهذا الموضع التي يجعل النساء يبحثون كثيراً للتأكد من الأفضل والمفيد لبشرتهن وسنقدم لكم بعض من أنواع كريمات تفتيح البشرة.

عادة تناسب كريمات تبيض البشرة معظم أنواع البشرة ولكن على أصحاب البشرة الدهنية الابتعاد تماماً عن استخدام الكريمات التي تجعل البشرة دهنية أكثر ومن افضل أنواع كريمات تفتيح البشرة التالي:

كريم نيتروجينا لتفتيح البشرة:

يعد من أنواع الكريمات الخاصة بتبيض وتفتيح لون البشرة والجلد بوجه عام حيث أنها تمتلك تركيبة فعالة وقوية تخترق سطح الجلد فتمنع من إفراز مادة الميلانين التي تعمل على تصبغ الجلد، كما أنه من الكريمات التي تساهم بأن البشرة تتخلص من البقع الداكنة الصعبة وللحصول على بشرة ناصعة البياض يتم استخدام لمدة 3 أسابيع متتالية.

كريم أولاي وايت راديانس لتبيض البشرة:

من أجود الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة وتخلصها من البقع الداكنة والاسمرار، فمنتجات أولاي تعرف على نطاق كبير جداً بأنها أفضل أنواع المنتجات التي تستخدم للبشرة فهو كريم متطور ذات تركيبة فعالة تستحق النساء أن تحصل عليها لتبدو ببشرة مشرقة ومتوهجة، حيث أنه يتميز بتوفير حماية كاملة من أضرار أشعة الشمس الضارة وتلف البشرة والجلد.