صرف دعم حساب المواطن وساعات قليلة تفصلنا عن صرف الدعم

صرف دعم حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدعم لجميع المواطنين والمواطنات المستوفون الشروط الأهلية والاستحقاق بعد ساعات قليلة عن الدفعة الجديدة ال35 للشهر الحالي شهر أكتوبر, وبسبب تأخر إيداع الدعم لهذا الشهر فيترقب الكثير من المواطنين والمواطنات موعد إيداع الدعم والذي قد تم تحديده ليكون صباح غد الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية بدلاً من السبت الموافق العاشر من أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية, وتم تأخير إيداع الدعم هذا الشهر بسبب توافق يوم الإيداع بيوم للإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

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صرف دعم حساب المواطن وموعد الإيداع

يقوم حساب مواطن باتباع نظام معين في إيداع الدعم للدفعة الجديدة الدفعة ال35 وذلك في الساعات الأولي من صباح يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية, وقد تأخر الدعم ليوم واحد فقط بسبب توافق موعد الإيداع مع يوم الإجازة الرسمية في المملكة العربية السعودية وهو يوم السبت ,وغالباً ما يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي من كل شهر , ويتم تقديم الموعد ليوم واحد فقط إذا تصادف يوم 10 من الشهر مع يوم جمعة

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برنامج حساب المواطن والشروط الأهلية والاستحقاق

بعد الإشارة عن صرف دعم حساب المواطن سوف نتحدث عن بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن لكي يستفيد من الدعم وهي أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية ويتم استثناء من ذلك ابن أو ابنة المواطنة و الزوج أو الزوجة الغير سعوديين وكذلك حاملي بطاقات التنقل , وأن يكون المستفيد من الدعم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة اكثر من 90 يوماً خلال ال12 شهراً الماضية كما يشترط ألا يوجد المستفيد في السجن أو دور الإيواء الحكومية, وتوافق البيانات المصفح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة , فيما تعتمد معايير الاستحقاق علي إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها و أعمار التابعين إذا كنت اكبر أو اقل من 18 عاماً.