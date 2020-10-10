السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الاردني الجديد بشر الخصاونة

دوت الخليج :- شغل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور بشر الخصاونة، العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية، كما مثل الأردن في محافل عربية ودولية مختلفة، وحصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب الأردني.

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور الخصاونة:-الاسم: بشر هاني الخصاونةمكان وتاريخ الولادة: 27/1/1969الحالة الاجتماعية: متزوج وله من الأبناء ثلاثةالمؤهل العلمي:دكتوراه في القانون لندن سكول اوف ايكونومكس لندنماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد كلية سواس جامعة لندنماجستير في القانون الدولي سكول اوف ايكونومكس لندندبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون اف كينيدي جامعة هارفردبكالوريوس في القانون/ الجامعة الأردنيةدبلومان من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002أهم المناصب التي شغلها:مستشار جلالة الملك للسياسات 18/ 8 / 2020. مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق 2019-2020مندوب الأردن الدائم في منظمة اليونسكو 2018-2019سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فرنسا 2018 -2019وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية 6/6/2012-28/9/2016مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية 6/2/2012-28/9/2016.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كينيا (ايار 2013).

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى اثيوبيا (اذار 2014).

مراقب الأردن الدائم لدى منظمة الاتحاد الافريقي (اذار 2014).

سفير/ المستشار الخاص لوزير الخارجية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية (2009-2012).

سفير/ مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية (2009).

مستشارا في رئاسة الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية (2008-2009).

مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكيتين في وزارة الخارجية. (2007).

مدير عام المركز الأردني للإعلام (2007).

سكرتير أول/مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية (2006-2007).

سكرتير أول/ مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية (2005-2006).

سكرتير أول-سكرتير ثاني/ بعثة الاردن لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك/ مندوب الأردن المناوب في اللجنة الثانية واللجنة الأولى في الجمعية العامة لمنظم الأمم المتحدة (2003-2004).

مدير الأدارة الإعلامية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجيةسكرتير ثاني/سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية (1998-2000).

سكرتير ثاني/رئيس وحدة العلاقات الأورومتوسطية في وزارة الخارجية (1995-1996).

سكرتير ثالث ملحق/ سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى (1992-1995).

ملحق في وزارة الخارجية (1991).

مساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الامم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوفاكنومكس (1996).

رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (2014).

عضو في الوفود الأردنية الرسمية لمؤتمرات القمة العربية (سرت ?2009 بغداد ?2012 الدوحة ?2013 الكويت 2014 شرم الشيخ 2015 ونواكشوط 2016).

عضو في وفد الأردن الرسمي لرئاسة الاردن الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي (نيسان 2015).

عضو في العديد من وفود الأردن الرسمية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بما فيها قمم إسلامية 2009-2016عضو أو رئيس في جميع الوفود الأردنية المشاركة في الاجتماعات العادية والطارئة لمجلس جامعة الدول جامعة الدول العربية (2009-2016).

عضو أو رئيس وفد الأردن في جميع منتديات التعاون العربي مع تركيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي (2012-2016).

ممثل الأردن الخاص بشؤون باكستان وافغانستان (2009-2012).

عضو في الوفد الأردني الرسمي للقمم الاقتصادية العربية (2011-2015).

عضو في وفد الأردن الرسمي لمؤتمر القمة العربية الأمريكية اللاتينية (الرياض -2015).

عضو في وفد الأردن الرسمي للقمة العربية الافريقية التي عقدت بالكويت (2014).

عضو في وفد الأردن الرسمي للمؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام الذي عقد في باريس (3 حزيران 2016).

عضو في وفود الأردن لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك (?2002 2003?2004 و 2009-2012).

عضو في وفود الأردن لاجتماعات مجلس الشراكة مع الاتحاد الاوروبي (2002-2004-2009-2011).

عضو في وفد الأردن لمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) (لشبونة 2011).

رئيس الوفد الأردني الذي قدم تقارير الأردن الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأردن للجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية (2012 و 2016).

محاضر غير متفرغ في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية (قانون التنظيم الدولي، وقانون حقوق الانسان) (2004).

محاضر غير متفرغ بالمعهد الدبلوماسي الأردني (2004-2005).

مساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوف اكنومكس 1996وزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018الأوسمة:وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب الأردني.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، كلف اليوم الأربعاء، الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها يوم السبت الماضي.