علماء: كورونا لا ينتقل خلال نظام التدفئة

لندن ـ وكالات: شارك خبراء ومهندسو الأمراض المعدية أفكارهم حول انتشار فيروس كورونا، حيث قال بعض الخبراء إنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس من خلال نظام التدفئة في فصلي الخريف والشتاء. وقال ريك مارتينيلو، المدير الطبي للوقاية من العدوى في مركز هيل نيو هيفين هليث الطبي في أميركا: “على الرغم من حدوث عدد صغير من الحالات بسبب تدفق الهواء من نظام التدفئة، إلا أنها ليست طريقة شائعة للإصابة بفيروس كورونا. بشكل عام، فإن المخاطر منخفضة للغاية ولا يوجد قلق كبير حول انتشار الفيروس من خلال أنظمة التدفئة والتبريد القياسية” وأضاف: “من المحتمل أن يكون التخفيف والترشيح الذي يحدث أثناء إعادة تدوير الهواء كافيين على الأرجح لمنع انتشار الفيروس بهذه الطريقة التي من شأنها أن تشكل تهديدًا للناس”.

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