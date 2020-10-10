ترامب يسعى للحصول على موافقة سريعة لأدوية ريجينيرون لعلاج كورونا

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيسعى لاستصدار موافقة سريعة على أدوية الأجسام المضادة التي تنتجها شركتا ريجينيرون وإيلي ليلي وطرحها في المستشفيات وذلك بعد تجربته الشخصية في العلاج بها عقب إصابته بفيروس كورونا. وأوضح الرئيس الأميركي في مقابلة إذاعية أنه كان من المحتمل ألا يتمكن من التعافي دون هذه الأدوية التي تلقاها لمحاربة المرض. وقد أظهر تحليل للبيانات أجرته رويترز أن الغرب الأوسط الأميركي سجل أعلى عدد زيادة يومي بحالات الإصابة بكوفيد19 منذ بدء الجائحة مما شكل ضغطا هائلا على المستشفيات.

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