الصحة العالمية تحث أوروبا على وقف تفشي كورونا .. بعد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد

ـ استمرار التعليم عن بعد في السعودية

ـ الكويت تنفي فتح الطيران المباشر مع بعض الدول المحظورة

ـ الأردن ينتج 5 ملايين كمامة يوميا

ـ تصنيف 6 ولايات كمناطق ذات انتشار مرتفع للفيروس بتونس

ـ خطة لإنعاش الاقتصاد في المغرب

ـ غرامات مالية على المخالفين لتدابير مكافحة كورونا بإيران

ـ فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في عدة مدن

ـ بريطانيا تحدد القيود المفروضة لمواجهة كورونا

ـ خبراء من الجيش الألماني لمكافحة الأمراض في بؤر التفشي

ـ إيطاليا تتجاوز 5آلاف إصابة لأول مرة منذ مارس

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن على الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك الحد من التجمعات لتجنب المزيد من إجراءات العزل العام المؤلمة. وتجاوزت أوروبا 100 ألف إصابة بكوفيد19 يوميا لأول مرة الخميس، إذ شهدت دول مثل روسيا وبريطانيا زيادة يومية مطردة للإصابات في الأيام الخمسة الماضية. وقال مايك رايان في إفادة صحفية في جنيف “لا توجد إجابات جديدة. نعرف ما يتعين علينا القيام به”. وتابع قائلا “رغم أنه من المحزن رؤية بلدان عديدة في أوروبا تشهد ارتفاعا سريعا في الإصابات وعلى الحكومات اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاولة إيقاف انتقال العدوى”. وأضاف أنه يجب حماية السكان الأكبر سنا والفئات الضعيفة الأخرى التي يحتمل أن تعاني من أعراض حادة للمرض.وقال إن التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والتهوية الجيدة لا تزال عوامل مهمة.

وقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 37 مليونا و 168 ألفا و 548 حالة حتى اعداد الخبر، وفقا لبيانات موقع وورلد ميترز وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس مليونا و73 ألفا و649 حالة.

خليجيا، أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية. وفي الكويت كشفت الإدارة العامة للطيران المدني حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، نافية فتح الطيران المباشر مع بعض الدول الممنوعة. وقالت الإدارة في حسابها على “تويتر”: لا صحة لما يتداول عن فتح الطيران المباشر من بعض الدول المحظور الطيران القادم منها، حيث ما زالت قائمة الـ34 دولة المحظور الطيران القادم منها كما هي، ولم يتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن”. وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 6 حالات وفاة و492 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الأردن يشهد قفزة كبيرة في مجال صناعة الكمامات والمعقمات. ووفقا لوكالة “بترا” الأردنية، فإن الجغبير أكد في تصريح صحفي أن حجم إنتاج المصانع الأردنية من الكمامات يصل إلى 5 ملايين كمامة يومياً، يستهلك منها محليا مليون واحدة. وفي تونس صنف المرصد الوطني للأمراض المستجدة 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس كورونا. بدوره، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن المغرب أطلق خطة لإنعاش الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″ السلبية. وأشار العاهل المغربي في كلمة متلفزة، نقلتها وكالة “رويترز” إلى أن تلك الخطة، ستسعى لتخطي تأثيرات أزمة كورونا والتخفيف من حدتها.

دوليا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض غرامات مالية على المخالفين لقواعد مكافحة كورونا. وأوضح الرئيس الإيراني أن هذه الغرامات ستسري مبدئيا على العاصمة طهران، ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء ايران. وكانت إيران أعلنت أنه لن يتم استقبال مرضى الحالات غير الطارئة بالمستشفيات في ظل الأعداد الكبيرة من حالات فيروس كورونا بينما مدد حاكم طهران لأسبوع جديد إغلاق الأماكن العامة في العاصمة وهي الأشد تضررا من المرض. من جهتها قررت السلطات الفرنسية إعلان حالة “التأهب القصوى” لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ في مدن ليون وليل وغرينوبل وسانت إتيان، بدءا من السبت. وفي بريطانيا، ذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحدد قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا في أجزاء من شمال إنجلترا غدا الاثنين، بعد قفزة في عدد حالات الإصابة مؤخرا. بدورها، تعتزم ألمانيا الاستعانة مستقبلا بخبراء من الجيش ومعهد “روبرت كوخ” لمكافحة الأمراض في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد. وفي إيطاليا قالت وزارة الصحة إنها سجلت 5372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أول مرة تتجاوز فيها إيطاليا 5 آلاف حالة منذ مارس. الى ذلك، يتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في جمهورية التشيك، حيث تم تسجيل حوالي 8618 حالة إصابة جديدة أمس.