في تغريدة سياسية.. الناشطة البيئية غريتا تونبري تدعم بايدن

أعلنت ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبري، السبت، تأييدها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ودعت الناخبين المهتمين بالبيئة والقلقين على آثار التغير المناخي لأن يكون صوتهم مسموعا في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقالت الناشطة الشابة (17 عاما) على تويتر إنها لم تخض قط في السياسة والأعمال الحزبية لكن "الانتخابات الأميركية القادمة تتخطى كل ذلك وتتفوق عليه".
وكتبت تونبري "من زاوية تعني بالمناخ، الأمر أقل بكثير مما ينبغي القيام به، والكثير منكم بالطبع يؤيد ناخبين آخرين. لكن أعتقد أن عليكم تنظيم أنفسكم ودعوة الجميع للتصويت لبايدن". وفق ما نقلت رويترز.
ويمكن لتونبري، التي فجرت حركة احتجاجية عالمية من أجل المناخ بعدما نظمت احتجاجا خارج البرلمان السويدي عام 2018، أن تشجع على زيادة المشاركة بين الناخبين الشبان الذين تكون نسبة المصوتين منهم في العادة أقل من كبار السن.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سخر من تونبري بعد أن اختارتها مجلة تايم الأميركية عام 2019 شخصية العام.
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