



أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة للبحث والتجديد ماريا جابريال، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا ، لتكون بذلك أول مسؤول أوروبى كبير يصاب بالفيروس، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكشفت المفوضة البلغارية، الاثنين، أنها تخضع لحجر صحى عقب اكتشاف إصابة أحد أعضاء فريقها بفيروس كورونا المستجد. وقالت على موقع "تويتر": "عقب فحص أول سلبى لكوفيد - 19 الاثنين، جاء الفحص الثانى إيجابيا.. أنا فى الحجر منذ الاثنين وأواصل ملازمة المنزل طبقا للقواعد السارية". ويقع مقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل، إحدى المدن الأكثر تضررا فى أوروبا من الفيروس إلى جانب مدريد وباريس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. إصابة المفوضة الأوروبية للبحث والتجديد بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.