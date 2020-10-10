بريطانيا تستدعى سفيرتها لدى بيلاروس

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إن بريطانيا "تدين قرار بيلاروس طرد الدبلوماسيين البولنديين والليتوانيين".

واعتبر راب، أن هذا القرار "غير مبرر إطلاقاً ولن يؤدى سوى إلى عزل الشعب البيلاروسى"، مضيفًا: "تعبيرًا عن تضامننا، نستدعى مؤقتًا سفيرتنا للتشاور حول الوضع فى بيلاروس".

وبعد سحب سفيريهما فى وقت سابق، استدعت بولندا وليتوانيا المجاورتان لبيلاروس، 35 دبلوماسيًا معتمدين فى بيلاروس فى أجواء التوتر الدبلوماسى الشديد، أمس الجمعة، إذ تتهم بيلاروس وارسو وفيلنيوس بدعم حركة الاحتجاج بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التى جرت فى التاسع من أغسطس.

واستدعت رومانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا سفراءها لدى بيلاروس. كما رفض الاتحاد الأوروبى الاعتراف بفوز ألكسندر لوكاشنكو، فى الانتخابات الرئاسية وفرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس بتهمة تزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان.