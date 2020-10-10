إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين في البرازيل



وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 5.06 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس 149 ألفاً و639 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 4.5 مليون مصاب.

ومر نحو 32 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.