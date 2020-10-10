وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 5.06 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس 149 ألفاً و639 حالة.
وأشارت البيانات إلى تعافي 4.5 مليون مصاب.
ومر نحو 32 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين في البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.