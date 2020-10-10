باحثون صينيون يطورون لقاحا مزدوجا ضد كورونا والإنفلونزا

ابتكرت مجموعة من الباحثين بجامعة هونج كونج الصينية، لقاحا، هو الأول من نوعه، حيث يمكن أن يحمى من فيروس كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن اللقاح الجديد لفيروس كورونا يدخل تجارب المرحلة الأولى في نوفمبر القادم، وسيتم تلقيح المتطوعين به عبر الأنف على عكس اللقاحات التي يتم حقنها بالجسم.

وقال يوين كووك يونج رئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة هونج كونج والذي يشارك في الدراسة، إن المرحلة الأولى من التجارب ستشمل 100 شخص بالغ.

وأضاف يوين قائلًا: الفكرة هي أننا نريد الحماية من الإنفلونزا وكوفيد-19 في وقت واحد.

ويستخدم اللقاح فيروس إنفلونزا ضعيفا ينمو فقط في مجرى الهواء العلوي، ولا يمكنه التكاثر وقد تمت هندسته وراثيا ليشمل بروتين فيروس كورونا.

ويعمل اللقاح من خلال استجابة مناعية وإنتاج أجسام مضادة تمنع فيروس كورونا من الانتشار بالجسم، بالإضافة الى تحفيز الجهاز المناعي للاستجابة لفيروس الأنفلونزا الذي تم استخدامه، ولكن تظل أنواع أخرى من فيروسات الأنفلونزا معدية.

وأكد يوين كووك أن التجارب أظهرت أن اللقاح يعمل جيدا على الحيوانات.

وتتسابق عشرات شركات الأدوية حول العالم لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مليون إنسان حتى الآن وإصابة عشرات الملايين آخرين.