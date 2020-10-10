وصفهم بالجبناء.. شاهد ما فعله المصلون بخطيب مسجد في اليمن

قام المصلون بأحد جوامع العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بطرد خطيب الجمعة الحوثي بعد أن وصفهم بالجبناء والمنافقين لعدم مشاركتهم في القتال إلى جانب الميليشيات.
وشهد جامع هائل، وهو أحد أكبر مساجد العاصمة صنعاء، أثناء خطبة الجمعة أمس، احتجاجًا واسعًا من قبل المواطنين، على الخطيب الحوثي المفروض من قبل الميليشيا.
وانتفض جميع المصلين في وجه الخطيب الحوثي بعد نعته لهم بالجبناء، لعزوفهم عن المشاركة في القتال معهم، على حد قوله.
ونشر مركز العاصمة أونلاين، مقطع فيديو لاحتجاج المصلين، الذين نجحوا بإنزال الخطيب من منبر المسجد ولم يسمحوا له بإكمال الخطبة، وتم طرده.
ويظهر الفيديو أصواتًا صارخة للمصلين وهم يرددون: (ثورة.. خربتوا البلاد.. أكلتوا العباد.. اطردوه)
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