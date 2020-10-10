مساعدات أوروبية للمتضريين من السيول والفيضانات في السودان

وصلت إلى الخرطوم اليوم السبت، طائرة أوروبية تحمل مساعدات للمتضريين من السيول والفيضانات، مقدمة من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية في السودان.
وكان فى استقبال الطائرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الشابك، وعدد من المسئولين بمكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان.
وقال الشابك، إن الطائرة تحمل 120 طنا من المساعدات، سيتم تخصيصها لدعم أربع ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة ونهر النيل (وسط)، وسنار (شرق)، مشيدا بالدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال ويم فرانسن مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في السودان، إن هذا الدعم هدفه مساعدة المتأثرين بالفيضانات في تلك الولايات.
أعلنت الدفاع المدني السوداني، فى أغسطس الماضي، مقتل 10 أشخاص وتدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل كليا أو جزئيا جراء أمطار غزيرة وسيول في مختلف المناطق في البلاد؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من الولايات، اعتبارا من السبت الماضي، سقوط أمطار غزيرة وسيول عارمة قادمة من شرق البلاد.
وعقد والي الخرطوم أيمن خالد اجتماعًا طارئًا حضره قادة القوات النظامية وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.
ووجه الوالي بالشروع فورًا في إجراء معالجات هندسية لتصريف المياه، وأرسلت مواد غذائية للأسر المتأثرة، والبدء في إجلاء المواطنين الذين حاصرتهم السيول وترحيلهم إلى مناطق آمنة.
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