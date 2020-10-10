مساعدات أوروبية للمتضريين من السيول والفيضانات في السودان

وصلت إلى الخرطوم اليوم السبت، طائرة أوروبية تحمل مساعدات للمتضريين من السيول والفيضانات، مقدمة من مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية في السودان.

وكان فى استقبال الطائرة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الشابك، وعدد من المسئولين بمكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان.

وقال الشابك، إن الطائرة تحمل 120 طنا من المساعدات، سيتم تخصيصها لدعم أربع ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة ونهر النيل (وسط)، وسنار (شرق)، مشيدا بالدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال ويم فرانسن مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في السودان، إن هذا الدعم هدفه مساعدة المتأثرين بالفيضانات في تلك الولايات.