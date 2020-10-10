أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي اللواء أحمد الأشول بوفاة شقيقه

رئيس المؤتمر يعزي اللواء أحمد الأشول بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي محمد علي صالح الاشول، بعد حياة زاخرة بالعطاء في مجال التربية والتعليم وخدمة المجتمع.

وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد الذي كان مفعماً بالخير وحب الآخرين وهو يؤدي رسالته الوطنية والإنسانية النبيلة تجاه الأجيال في مديرية السدة التي ظلت وستظل تحتفظ له بكل مشاعر الاحترام والتقدير نظير جهوده التعليمية والتربوية المخلصة التي بذلها طيلة حياته من أجل تبديد ظلمة الجهل.

وأكد أن الوطن والقطاع التربوي فقدا معلماً قديراً ومربياً فاضلاً سخر حياته في سبيل إنارة عقول الأجيال بالعلم والمعرفة.

وأعرب رئيس المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للواء الركن احمد علي صالح الاشول عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى وكافة آل الاشول بمديرية السده محافظة إب والقطاع التربوي بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنا إليه راجعون“